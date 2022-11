"Já ganhou, cala a boca, vai trabalhar", diz Guedes sobre governo Lula

O ministro da Economia Paulo Guedes criticou nesta sexta-feira, 18, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por suas declarações sobre o teto de gastos e a PEC da Transição, medida apresentada pelo governo de transição com o objetivo de manter o Auxílio Brasil de R$ 600 e corrigir aspectos nas áreas de educação, saúde, cultura e meio ambiente.

“Já ganhou, cala a boca, vai trabalhar, construir um negócio legal. O desafio é grande, mas a oportunidade é maior”, afirmou o bolsonarista. “Se fizer menos barulho e trabalhar um pouquinho mais com a cabeça e menos com a mentira, talvez possa ser um bom governo. Só depende de não mentir. E de outras coisas também”, disse Guedes em cerimônia da Secretaria de Política Econômica.

A Proposta de Emenda à Constituição prevê tirar do teto de gastos as despesas com o Bolsa Família. Segundo o ministro, usar o espaço fiscal para financiar obras públicas é um erro. "Fazer PEC sem fonte de financiamento para fazer obras? Já ouvi essa história", afirmou.

Apesar do posicionamento de Guedes, os gastos do governo de Jair Bolsonaro (PL) acima do teto somam 794,9 bilhões reais de 2019 a 2022, segundo um levantamento do economista Bráulio Borges, pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, realizado a pedido da BBC News Brasil.