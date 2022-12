Jornalista é agredido em acampamento bolsonarista em Brasília

O jornalista Nelson Garrone foi agredido por bolsonaristas no acampamento em frente ao Quartel General do Exército, em Brasília, nesta sexta-feira, 30, enquanto realizava cobertura para a CNN Portugal e a rede de televisão TVI.

Garrone e a equipe de reportagem tentava colher depoimentos de bolsonaristas em um acampamento na capital federal, quando foi expulso pelos manifestantes e, quando estava saindo do local, foi derrubado no chão. Para deixar o local, o jornalista precisou ser escoltado por militares.

null Reprodução | Twitter

“Jogaram pedra aqui, eu estou fugindo. Fui agredido, caí no chão, enfim. Não dá nem pra falar. Jogaram uma pedra em mim. Comecei a conversar com as pessoas e não deu, fui agredido”, diz Garrone.