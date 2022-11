Lewandowski prepara saída do STF após posse de Lula

Nomeado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 2006, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewandowski, começará os preparos para sua aposentadoria em janeiro, segundo a colunista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo.



Por lei, o magistrado deve deixar a Suprema Corte até o dia 11 de maio, quando completa 75 anos, a idade máxima para ser ministro.

Segundo Bergamo, a depender do contexto do país, Lewandowski pode antecipar sua saída do STF. As perspectivas do ministro fora do judiciário são atuar tanto na área pública quanto na privada, ainda de acordo com a colunista.

Eleito, Lula poderá indicar dois ministros do STF durante o seu mandato, todos em 2023. Além de indicar um substituto para Lewandowski, o petista também indicará a substituição da ministra Rosa Weber, que completa 75 anos no dia 2 de outubro.