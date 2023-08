Lula cancela agenda desta quarta para tratar de dores no quadril

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), de 77 anos de idade, cancelou todos os seus compromissos oficiais nesta quarta-feira, 26, para voltar a tratar das dores que tem sentido no quadril.

De acordo com o colunista Igor Gadelha, do portal Metrópoles, o motivo do cancelamento da agenda é que Lula passará, nesta quarta, no Hospital Sírio-Libanês de Brasília, por um novo procedimento de infiltração.

Após a infiltração no quadril, Lula se dirigirá ao Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República, onde repousará. Na quinta, 27, e na sexta, 28, o petista despachará de casa.

Lula já havia passado por infiltração no quadril no último domingo, 23, no Hospital Sírio-Libanês de São Paulo. No mesmo dia, foi revelado que o presidente passaria por uma cirurgia na região ainda neste segundo semestre, em data a ser marcada.

O próprio presidente da República confirmou a cirurgia nesta terça-feira, 25, durante a transmissão online que costuma realizar ao lado do jornalista Marcos Uchôa.

“Eu tomei uma decisão: vou operar o quadril nos próximos meses. É um procedimento bem simples. A dor me deixa de mau humor e eu quero ficar de bom humor, porque eu assumi um compromisso para que o Brasil dê certo. E vai dar certo”, disse.