Lula comemora 70 anos da Petrobras: "empresa mais importante" | A TARDE

O presidente Lula (PT) divulgou um comunicado em defesa da Petrobras, parabenizando a empresa estatal pelos seus 70 anos de criação. Em vídeo compartilhado nas redes sociais, o chefe do Executivo destacou feitos históricos da e exaltou a atuação da empresa na extração de petróleo no país.

"Meus amigos, minhas amigas da Petrobras, 3 de outubro, 70 anos de criação da Petrobras e eu não posso estar com vocês aí no CEMPS, o CEMPS que é o maior centro de pesquisa da América Latina, o CEMPS que é o orgulho do povo brasileiro e o orgulho da Petrobras que é a empresa mais extraordinária que o Brasil conseguiu criar”, iniciou o presidente.



“Nesse 3 de outubro, há 70 anos atrás, tinha muita gente que era conta criar Petrobras tinha muita gente que não acreditava que tinha petróleo no Brasil graças à coragem de um presidente da república chamado Getúlio Vargas, e graças à ousadia do povo brasileiro que foi para a rua gritar o petróleo é nosso a gente conseguiu criar a nossa mais extraordinária empresa brasileira. A Petrobras não pode ser vista como uma empresa qualquer. Ela é a empresa mais importante que nós temos no Brasil e vocês sabem que muitas vezes tentaram destruir a Petrobras. Aliás, já tentaram até mudar o nome da Petrobras. Tentaram privatizar a Petrobras, mas em função de ter que passar pelo Congresso Nacional, resolveram vendê-la em fatias. Resolveram privatizar ativos da Petrobras. E foram vendendo algumas coisas e graças à nossa volta, ao governo desse país, graças à volta do povo brasileiro a esse país, a gente vai fazer com que a Petrobras volte a ser aquela empresa importante, dignificante e grandiosa que sempre foi nesse país”, disse Lula.



O presidente afirmou que a Petrobras é mais do que uma empresa de petróleo e gás e sim A P uma empresa de desenvolvimento industrial e energético.



“A Petrobras é uma empresa de pesquisa, porque é a empresa que mais investe em pesquisa nesse país. Eu queria dizer algumas coisas muito importantes. A Petrobrás, ela tem que participar muito mais na questão da transição energética brasileira. A Petrobrás, embora seja uma empresa de petróleo, de óleo, gás, a Petrobras, ela tem que estar envolvida em toda essa questão climática, em toda essa questão energética, sobretudo essa inovação de energia não poluente, de energia não fósseis. Porque nós temos eólica, porque nós temos solar, porque nós temos hidrogênio verde, porque nós temos biomassa, porque nós temos biodiesel, porque nós temos etanol”, destacou.



Confira o pronunciamento completo abaixo:

Petrobras, há 70 anos movendo o Brasil e a vida de muitos brasileiros e brasileiras. Muito mais que uma empresa. Fruto da coragem dos brasileiros. Parabéns a todos aqueles que fazem parte dessa história de persistência, inovação e desenvolvimento social e econômico que tanto… pic.twitter.com/EClPScfWDT — Lula (@LulaOficial) October 3, 2023