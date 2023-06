Lula defende importância do investimento do Estado no agronegócio

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em discurso na abertura da Bahia Farm Show, em Luís Eduardo Magalhães, defendeu a importância do investimento estatal para o desenvolvimento do agronegócio do país. Diante de uma plateia simpática ao seu governo, o petista disse que decidiu se candidatar mais uma vez à presidência em 2022 para retomar o crescimento econômico do Brasil.

“Eu resolvi me candidatar às eleições, meus companheiros do agronegócio responsáveis por essa feira, companheiros da agricultura familiar e companheiros convidados para estar aqui, porque quando eu deixei a presidência o Brasil era a 6ª economia do mundo. Hoje, é a 13ª economia do mundo. Quando eu deixei a presidência, eu tinha noção do que tinha acontecido neste país. E eu tenho noção do retrocesso que esse país sofreu nos últimos anos”, justificou Lula.

O presidente exemplificou que teria, quando governou o país em seus dois primeiros mandatos, era possível comprar equipamentos para grande produção agrícola pagando 2% de juros ao ano, enquanto neste momento os agricultores brasileiros estariam adquirindo os mesmos produtos sob juros de pelo menos 18% ao ano.

“Está praticamente impossível as pessoas comprarem. E nós entendemos que é obrigação do Estado criar as condições e ajudar. Porque dizer ‘eu não preciso do governo’ é mentira. Todo mundo precisa do governo. O pequeno precisa, o grande precisa e o médio precisa. Se não é o Estado colocar dinheiro, muitas vezes o agronegócio não estaria do jeito que está”, afirmou Lula, em defesa da presença estatal na economia brasileira.

Lula ainda contou a história de contêineres com 70 mil toneladas que estariam paradas dentro de um porto na China, porque teriam sido enviadas para o país asiático no tempo inadequado. Segundo ele, o governo federal está atuando para solucionar o problema do empresário brasileiro.

“O coitado do Fávaro conversou com o ministro da Agricultura da China, que disse que não dava para fazer nada. Errado ou não, nós temos o mar cheio de contêineres brasileiros com carne. Eu precisei pegar o telefone, ligar para o presidente Xi Jinping. Eu não quero saber se o cara que tem o contêiner votou em Lula ou não votou em Lula ou se ele anulou o voto. Eu quero saber que ele é brasileiro, está exportando um produto brasileiro e tem direito de ganhar dinheiro pelo produto que ele produziu”, disse Lula.

“Peguei o telefone, liguei para Xi Jinping. Ontem, Alckmin falou com o vice-presidente e, se Deus quiser, Fávaro, essas pessoas vão receber o dinheiro que merecem. Não precisa nem me falar ‘obrigado’. É só continuar produzindo, para poder baratear o preço da carne, porque o povo está querendo comer picanha”, continuou o presidente.

O presidente da República também pediu o fim da rivalidade entre os setores produtivos. Segundo ele, tanto o agronegócio quanto os pequenos produtores e a indústria são fundamentais para o Brasil.

“De vez em quando, se inventa uma discussão que não tem pé na cabeça, de que as pessoas que defendem a industrialização do país dizem assim: ‘nós não queremos ser exportador de commodities, nós queremos exportar produtos manufaturados, porque a indústria paga um salário maior’. Mas não tem nada de rivalidade entre exportar produto manufaturado e exportar commodities. As pessoas que pensam assim deveriam imaginar quanto de tecnologia existe num grão de soja hoje”, argumentou.

“A outra polêmica que eu acho maluca é a do pequeno proprietário e do agronegócio. São duas coisas totalmente necessárias ao país. Não há rivalidade. Não há porque o preconceito do grande contra o pequeno nem do pequeno contra o grande. O Brasil precisa dos dois. Os dois ajudam o Brasil. Nós temos 4,6 milhões de propriedades no país com menos de 100 hectares. Essa gente cria porco, galinha, pequeno rebanho de vaca leiteira, planta soja, planta milho, cria peixe, produz parte do alimento que nós consumimos, então nós precisamos deles”, concluiu Lula.