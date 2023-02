Lula deve viajar ao continente africano em maio de 2023

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve viajar para Angola e Senegal no início de maio. Outros países do continente africano podem entrar no roteiro da viagem brasileira. A ida deverá acontecer após compromissos do governo em Portugal.

Lula afirmou nos Estados Unidos que tem o objetivo de viajar para o continente africano para reatar a forte relação do Brasil com a África. “O Brasil deve muito da sua cultura ao continente africano. É uma dívida que não pode ser paga em dinheiro, ela tem que ser paga em troca de ciência e tecnologia”, disse o presidente.

Desde o início do terceiro mandato, em janeiro deste ano, Lula busca envolver novamente o Brasil nas principais discussões e negociações globais. O presidente já esteve na Argentina, no Uruguai e mais recentemente nos Estados Unidos.

O Brasil também será representado pelo governo na 18ª reunião de cúpula do G20, que está prevista para acontecer em setembro, na Índia.