Lula diz que PIB em 2024 vai crescer 'pois feriados serão aos sábados" | A TARDE

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta sexta-feira, 10, que o PIB (Produto Interno Bruto) do Brasil irá ser maior em 2024 por causa da menor quantidade menor de feriados em dias úteis se comparado a 2023. Durante uma reunião ministerial no Palácio do Planalto, o chefe do Executivo reclamou da quantidade de feriados prolongados de 2023.

"Depois dessa reunião vocês podem embarcar para uma viagem, para umas férias de cinco dias, seis dias, e voltar a trabalhar. Porque esse ano teve muito feriado prolongado, exageradamente esse ano teve muito feriado prolongado", falou.

"No ano que vem os feriados cairão no sábado, significa que o PIB vai crescer um pouco mais, porque as pessoas vão ficar um pouco mais a serviço do mundo do trabalho", completou.