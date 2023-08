Lula e Lira devem se reunir mais uma vez por reforma ministerial

Ainda pressionado pelo Centrão a ceder cargos no governo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) articula um encontro com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) para uma reforma ministerial que deve ceder ministérios a parlamentares do PP e do Republicanos. As informações são da Folha.

Lula e Lira irão definir a melhor estratégia para que o Governo Federal ceda ao Centrão e não veja seus projetos estagnados na Câmara. A expectativa é que Lula apresente os cenários possível para que PP e Republicanos assumam ministérios. O presidente também deve se reunir com líderes das respectivas legendas.

O que já está definido é que os novos ministros do governo Lula serão os deputados Silvio Costa Filho (Republicanos-PE) e André Fufuca (PP-MA). Apesar disso, ainda nãouma definição sobre quais ministérios eles irão ocupar.

"A presidência da Câmara tem uma excelente relação com o presidente da República, temos que ter essa relação, temos essa relação, mas ela nem de longe é pautada por essa participação [em ministérios].", declarou Lira a jornalista nesta semana.

Enquanto não há definição de reforma ministerial, as pautas do governo estão estagnadas na Câmara. É o que aconteceu com a votação do arcabouço fiscal, matéria considerada prioritária para o governo, que tinha previsão de votação para essa semana, mas foi adiada novamente.

O PP quer comandar o ministério do Desenvolvimento Social, mas à Folha, interlocutores de Lula apostam a permanência do ministro Wellington Dias. O ministro é de confiança do presidente e a intenção do PR é permanecer à frente da pasta.