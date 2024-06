Lula e Rui Costa lamentam morte de Maria da Conceição Tavares | A TARDE

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se manifestou, neste sábado, 8, sobre a morte da economista Maria da Conceição Tavares.Aos 94 anos, ela estava em Nova Friburgo (RJ) e a causa da morte ainda não foi divulgada pela família.

“Nascida em Portugal, adotou o Brasil e nosso povo com o seu coração e paixão pelo debate público e pelas causas populares. Foi uma economista que nunca esqueceu a política e a defesa de um desenvolvimento econômico com justiça social”, escreveu Lula.

“Tive o prazer e a honra de conviver e conversar muito com minha amiga ao longo dos anos, debatendo o Brasil e os nossos desafios sociais e econômicos no Instituto Cidadania, em conversas no Rio de Janeiro ou em viagens pelo Brasil”, lembrou Lula, que desejou sentimentos aos familiares, amigos, alunos e admiradores.

Ministros

O ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), ex-governador da Bahia, também utilizou as redes sociais para lamentar a morte de Maria.

“Hoje, o Brasil perdeu uma de suas filhas do coração, a economista portuguesa Maria da Conceição Tavares, grande referência no pensamento desenvolvimentista que ajudou a enriquecer o debate econômico no nosso país. Que Deus a receba e conforte a família”.

O Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também utilizou as redes sociais para lamentar. “ Maria da Conceição Tavares deixa um rico legado. Seu pensamento, sua crítica e sua defesa inegociável da justiça social será sempre uma estrela guia para o pensamento econômico brasileiro”.

