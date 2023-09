Lula encontra Erdogan e príncipe saudita em agenda internacional

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participa neste sábado, 9, da 18ª Reunião de Cúpula do G20 em Nova Delhi, na Índia. Pela primeira vez na história, o Brasil receberá a presidência do grupo e tem como objetivo a preservação da Amazônia, a luta contra a fome e a reforma na ONU. O petista terá agendas bilaterais com líderes da Ásia e da Europa.

De acordo com a programação, Lula se reunirá com o presidente da Turquia Recep Tayyip Erdogan e em seguida, irá encontrar o príncipe herdeiro e primeiro-ministro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman. O líder é o mesmo que presenteou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em 2021 com joias milionárias, em caso que está sendo investigado pela Polícia Federal.

O presidente brasileiro também vai se reunir com o líder francês Emmanuel Macron durante viagem à Paris. Ele será recebido posteriormente pelo premiê holandês, Mark Rutte.

Seguindo agenda internacional, Lula retorna para o Brasil na madrugada de segunda-feira, 11, e já tem programação para deixar novamente o país. No dia 15 de setembro, o presidente segue para Cuba, onde participa da cúpula de países em desenvolvimento, o G77. Em seguida, cumpre agenda nos Estados Unidos, na Assembleia Geral da ONU, em Nova York.