Lula lamenta morte de policial federal em ação na Bahia

Nesta sexta-feira (15), o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), usou as redes sociais para expressar o seu pesar pela morte do policial federal Lucas Caribé Monteiro de Almeida. O agente foi atingido por tiros de membros de uma facção criminosa durante uma operação policial realizada nas primeiras horas do dia em Salvador, no bairro Valéria.

No perfil no X (antigo Twitter), o chefe do Executivo brasileiro lamentou profundamente a morte do policial e destacou que Lucas fez parte da equipe da Polícia Federal designada para garantir a sua segurança durante a campanha eleitoral na Bahia.

“Recebi com profunda tristeza e indignação a morte do agente da Polícia Federal Lucas Caribé Monteiro de Almeida, durante operação de combate ao crime organizado, hoje, em Salvador. Ele estava há dez anos na PF, atuando no enfrentamento do narcotráfico e do tráfico de armas, entre outras operações de alta periculosidade. Lucas fez parte da equipe designada pela PF para a minha segurança na Bahia, durante a campanha eleitoral e também agora, na Presidência. Cumpriu sua missão com exemplar profissionalismo. Meus sentimentos aos familiares, amigos e colegas”, diz a publicação.

