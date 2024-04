Lula lança nesta quarta novas contruções do Minha Casa, Minha Vida | A TARDE

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai anunciar nesta quarta-feira, 10, a construção e melhoria de 110 mil unidades habitacionais por meio do programa “Minha Casa, Minha Vida”, com o foco na população rural, além de grupos quilombolas e indígenas.

Segundo informações da CNN, o investimento será de cerca de R$ 11,6 bilhões.

Pelos cálculos do Ministério das Cidades, 440 mil pessoas de áreas rurais, comunidades tradicionais e famílias organizadas pelos movimentos de luta por moradia devem ser beneficiadas.

De início, o MCMV Rural será disponibilizado para a faixa 1, com renda anual familiar de até R$ 31.680. Além de novas unidades, essa modalidade do programa também permitirá a realização de melhorias nas moradias já existentes.

Outro braço do lançamento desta quarta será o “Minha Casa, Minha Vida Entidades” para dar uma resposta às cobranças dos grupos que sempre apoiaram o PT e estavam se sentindo deixados de lado.

O público-alvo do MCMV Entidades é de famílias com renda mensal de até R$ 2.640, já organizadas em associação privada sem fins lucrativos. Essas obras urbanas serão financiadas por meio de recursos do Fundo de Desenvolvimento Social (FDS).