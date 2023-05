Lula libera R$ 1,7 bilhão em emendas parlamentares

O governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) liberou nesta terça-feira, 30, emendas parlamentares que somam R$ 1,7 bilhão. O valor é o maior autorizado pela atual gestão federal em um único dia.

Os repasses foram autorizados em meio aos debates sobre a Medida Provisória nº 1154, também conhecida como MP dos Ministérios, que pode obrigar o governo Lula a redefinir sua organização caso não seja aprovada até esta quinta, 1º.

De acordo com a Folha de S. Paulo, a promessa do governo Lula é liberar ainda mais emendas parlamentares nos próximos dias, para garantir que o Congresso aprove as medidas necessárias para o andamento da administração federal.

A dificuldade em aprovar a MP dos Ministérios seria uma resposta do Congresso à demora do governo em aprovar a liberação de emendas parlamentares e de realizar a nomeação de quadros políticos para cargos da gestão federal.

As críticas dos parlamentares estão sendo dirigidas especialmente ao ministro Rui Costa (PT), da Casa Civil, a quem está sendo atribuída a demora na liberação das demandas do Congresso Nacional.