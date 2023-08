Lula não deve entregar pasta do Bolsa Família ao centrão, diz Wagner

Chefiado pelo senador licenciado e ex-governador do Piauí, Wellington Dias (PT), o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome do Brasil não deverá ficar com o centrão, afirmou o senador e braço direito de Lula (PT), Jaques Wagner (PT).



A pasta responsável pelo programa Bolsa Família foi pleiteada por partidos do centrão. Ainda que Lula tente dialogar com partidos do centrão para fortalecer sua base no Congresso, o presidente da República não abre mão de pastas como Saúde e Desenvolvimento Social.

"Acho que essa expectativa [de o Desenvolvimento Social passar a ser chefiado pelo centrão] tende a zero. Isso aí não é um problema meu, mas a entrega de um ministério que tem a cara dele para um partido que não esteja, vamos dizer, que tenha mais história com a gente", disse Wagner em conversa com jornalistas no Palácio do Planalto, nesta segunda-feira, 31.