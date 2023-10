Lula pode receber alta ainda neste domingo, afirma boletim | A TARDE

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pode receber alta ainda neste domingo, 1. Ele realizou uma cirurgia nesta sexta-feira, 29, e o boletim divulgado aponta que a recuperação está de acordo com o esperado.

Lula deu entrada no hospital Sírio Libanês, em Brasília, para tratar de um quadro de artrose e aproveitou para fazer a retirada de uma pálpebra. De acordo com a equipe médica responsável pelos procedimentos, o presidente passou cerca de quatro horas realizando as cirurgias. A operação foi bem sucedida.



Neste domingo, os médicos informaram que Lula continua com exercícios de recuperação. O presidente já está caminhando pelas escadas do hospital e pode receber alta a qualquer momento.

Veja o texto:

O paciente Luiz Inácio Lula da Silva, submetido em 29/9 a cirurgia de artroplastia total de quadril à direita e também a blefaroplastia, passou a noite estável e segue em recuperação. Caminhou, subiu e desceu escadas, com assistência fisioterapêutica. As equipes médicas do Prof. Dr. Roberto Kalil Filho, da Dra. Ana Helena Germoglio e o Prof. Dr. Giancarlo Cavalli Polesello, responsáveis pelo seu cuidado, avaliam a possibilidade de alta ainda para o dia de hoje.

Pausa na agenda

Por consequência dos procedimentos realizados, Lula ficará cerca de dois meses sem viajar. O presidente terá um compromisso internacional no final de novembro, quando marcará presença na 28ª Cúpula do Clima (COP) da ONU nos Emirados Árabes Unidos, em Dubai. Na volta, ele passará pela Alemanha.