Lula recebe carro da BYD para uso oficial da Presidência | A TARDE

O presidente Lula (PT) recebeu nesta quarta-feira, 24, executivos da chinesa BYD, fábrica de veículos elétricos que será instalada em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

A montadora cedeu ao governo brasileiro um veículo elétrico modelo TAN para uso oficial da Presidência, além de apresentar um relatório detalhado do plano de investimentos da fabricante no Brasil.

"Pela manhã, recebi representantes da BYD Brasil, empresa de automóveis elétricos, que vai criar sua primeira fábrica fora da Ásia no Brasil. Além da entrega de um carro elétrico para uso da Presidência da República, a BYD apresentou um relatório detalhado do plano de investimentos no Brasil, com foco na construção da fábrica de carros em Camaçari, na Bahia. Estima-se que serão mais de 10 mil postos de trabalho criados e R$ 3 bilhões de investimentos, fomentando a economia local e contribuindo para uma maior produção de veículos sustentáveis a partir de energia limpa. O Brasil com mais investimentos construindo o futuro", escreveu o presidente nas redes sociais.

Em nota, o Ministério da Casa Civil, comandado pelo baiano Rui Costa, afirmou que a Presidência da República, por meio da Secretaria de Administração da Casa Civil, recebeu em regime de comodato um veículo elétrico modelo TAN da montadora chinesa BYD.



A entrega do veículo foi realizada na manhã desta quarta no Palácio da Alvorada, em Brasília. "A cessão do veículo não representa nenhum ônus para a Presidência da República e possibilita o conhecimento e funcionamento deste modelo de carro".

"A parceria faz parte de esforço de divulgação da importância da transição energética, e dialoga com a Nova Política Industrial apresentada pelo Governo Federal durante evento realizado na última segunda-feira, 22. Política esta que prevê linha específica para o desenvolvimento e produção de veículos elétricos e híbridos no Brasil até 2030", diz a nota.

O regime de comodato tem previsão de encerramento em 23 de janeiro de 2025, quando o veículo será devolvido à fabricante.

Na Bahia, local onde a fábrica da BYD será instalada, o governador Jerônimo Rodrigues também recebeu um veículo elétrico semelhante, inclusive na cor. Jerônio recebeu o BYD Song. Já Lula o TAN, ambos na cor vermelha.