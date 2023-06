Lula recebe Lira no Alvorada para discutir articulação na Câmara

Em meio a problemas de articulação do Governo Federal com o Congresso, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), recebe o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), nesta segunda-feira, 5, para um café da manhã no Palácio da Alvorada. As informações são do portal Metrópoles.

O Governo Lula teve dificuldades para a aprovar a MP dos Ministérios. Os deputados do centrão criticam a negociação política do Planalto no Congresso e cobram mais empenho no pagamento de emendas parlamentares e nas nomeações para cargos estaduais.

Na quarta-feira, 31, o Lira conversou por telefone com Lula e explicou as dificuldades do governo, apontando a ausência de articulação no Congresso. Segundo Lira, há uma “insatisfação generalizada” entre os deputados com o Palácio do Planalto.