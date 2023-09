Lula reserva recorde em valor de publicidade do governo para 2024

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) quer reservar R$ 647 milhões para publicidade oficial do governo no ano que vem, quando acontecem as eleições municipais.



O valor é recorde, segundo o jornal Folha de S. Paulo, que usou dados corrigidos pela inflação oficial do país, ou seja, o índice IPCA, para analisar os gastos anuais de publicidade oficial do Governo Federal desde 2004. No ano passado, a verba destinada ao setor foi de R$ 359 milhões.

A Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom) disse que a verba servirá para promover medidas do governo que atendem à população, além de gastos com comunicação interna e combate a informações falsas.