Lula vai anunciar auxílio de R$ 5.100 para famílias atingidas no RS | A TARDE

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) definiu nesta terça-feira, 14, que as famílias atingidas pela tragédia no Rio Grande do Sul receberão um voucher no valor de R$ 5.100. O anúncio será feito durante viagem do presidente e de ministros ao estado gaúcho nesta quarta-feira, 15.

A Medida Provisória será publicada para instituir o programa, que será batizado de "Recomeço".

O benefício será pago de uma só vez e tem o objetivo de permitir que os desabrigados possam reequipar suas casas e recomprar bens atingidos pelas inundações. O beneficiário deverá escolher o destino do dinheiro.

Neste momento, 100 mil famílias devem receber o benefício. A medida, no entanto, será válida para todas as famílias atingidas.

Inicialmente, a medida seria anunciada em cerimônia no Palácio do Planalto, no entanto, Lula preferiu fazer a oficialização em São Leopoldo, na Região Metropolitana de Porto Alegre.

