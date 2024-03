Mauro Cid chega à PF para depor sobre suposta tentativa de golpe | A TARDE

O ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL), o tenente-coronel Mauro Cid, chegou à sede da Polícia Federal, em Brasília, para prestar depoimento sobre a suposta tentativa de golpe de Estado. Desta vez, os agentes de segurança buscam confrontar as informações reveladas na investigação em outras oitivas, como a do ex-comandante do Exército Marco Antônio Freire Gomes.

As investigações fazem parte da Operação Tempus Veritatis, deflagrada em janeiro. No último dia 22 de fevereiro, os investigadores ouviram, de maneira simultânea, 23 pessoas, em Brasília, no Rio, em São Paulo, no Paraná, em Minas Gerais, no Mato Grosso do Sul e no Espírito Santo.

Entre as personalidades que prestaram depoimentos estão o ex-ministro da Justiça Anderson Torres; o ex-assessor de Assuntos Internacionais da Presidência Filipe Martins; o presidente do PL Valdemar da Costa Neto; o ex-assessor Tércio Arnaud; o assistente do Comando Militar Sul Bernardo Romão Correa Netto; além do coronel da reserva Cleverson Ney Magalhães.