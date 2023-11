“Meus golpes são jab e direto”, diz Michelle após acusação de Cid | A TARDE

No dia seguinte em que foi publicada a notícia de que Mauro Cid disse na delação premiada que Michelle Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro (PL-SP) estimulavam Jair Bolsonaro (PL) a dar um golpe de Estado, a reação da ex-primeira-dama foi ironizar o tenente-coronel.



“Eu, incitando golpe? Com qual arma? Minha Bíblia poderosa?”, disse Michelle, em evento do PL Mulher, no Espírito Santo. Durante sua apresentação em público para falar sobre o assunto, a esposa do ex-presidente da República disse ainda que os golpes que ela conhece são os das aulas de luta, que ela disse praticar nas terças e quintas-feiras.

“Eu sei dar golpe e quero ensinar para vocês agora: jab, jab, direto, cruzado, up, esquiva, up”, discursou, enquanto encenava a prática de boxe.

Sobre a delação de Cid

Segundo a delação de Cid, publicada no portal UOL, o filho e a esposa do então presidente foram os que menos se conformaram com a vitória eleitoral de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e tentaram justificar para Bolsonaro que ele tinha apoio da população e dos atiradores esportivos, conhecidos como CACs (Colecionador, Atirador Esportivo e Caçador), para dar um golpe de Estado.

Cid foi testemunha de conversas de Bolsonaro com aliados e relatou à Polícia Federal como cada um deles se posicionou após a derrota eleitoral.