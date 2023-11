Michelle Bolsonaro almeja vaga no Senado em 2026 pelo DF | A TARDE

Favorita para ocupar a cadeira do senador Sergio Moro (União Brasil-PA) em uma eventual cassação, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) alega que não está interessada na possível sucessão da vaga pelo Paraná. De acordo com informações da coluna Lauro Jardim, do jornal O Globo, a mulher de Jair Bolsonaro quer ser candidata em 2026 pelo Distrito Federal.

O ex-presidente, no entanto, compartilhou com aliados um levantamento em que aponta a presidente do PL Mulher como uma das mais cotadas para ocupar o cargo, caso Moro seja realmente cassado. A família Bolsonaro, no entanto, também não cogita a possibilidade de Michelle sentar na cadeira de Moro.

Moro pode deixar o cargo devido uma ação movida pelo PL e o PT que pede a cassação do mandato do ex-juiz. Se a Justiça conceder uma liminar favorável, uma nova eleição para deve ser realizada.