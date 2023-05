Michelle Bolsonaro passa mal e é atendida em hospital de Brasília

A ex-primeira dama Michelle Bolsonaro precisou procurar atendimento médico após ter um mal-estar na manhã desta quinta-feira, 25, em Brasília. A assessoria dela aponta que existe a speita de uma crise de labirintite que a acompanha desde a campanha presidencial do ano passado, quando acompanhou o ex-presidente Jair Bolsonaro.

"O estado de saúde da Presidente Nacional do PL Mulher é estável e ela deverá retornar para suas atividades profissionais nos próximos dias", diz comunicado divulgado hoje pelo PL Mulher.

Michelle tinha uma agenda partidária do PL. Ela iria fazer um alinhamento do partido com presidentes estaduais da sigla, incluindo as presidentes do PL Mulher nos estados. No entanto, não participou do encontro.

O evento tem um cartaz com lideranças femininas do PL e a frase: 'Mulheres que fazem acontecer'.