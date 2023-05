Ministra admite “certa frustração” com o Governo Lula

A ministra Sonia Guajajara (PSOL), da pasta dos Povos Originários, admitiu estar frustrada, nesta quinta-feira, 25, com o posicionamento do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) frente à medida provisória que retira poder de seu ministério, jogando a demarcação de terras indígenas para a responsabilidade do ministro Flávio Dino (PSB), titular da Justiça e da Segurança Pública.

Em entrevista à GloboNews, Guajajara lembrou que Lula prometeu empenho, durante a campanha eleitoral, para garantir a demarcação das terras indígenas. Entretanto, segundo ela, o presidente não teria se empenhado o suficiente para impedir que a MP retirasse força de seu ministério.

“Não posso negar que há, sim, uma certa frustração. Até porque o presidente Lula se comprometeu durante a campanha, prometeu ministério, cumpriu, e esse ano se posicionou fortemente com esse protagonismo dos povos indígenas e a retomada da demarcação dos territórios. Sei que a bancada ruralista está muito articulada. Acho que o presidente Lula poderia ter entrado um pouquinho mais para impedir essa retirada do Ministério dos Povos Indígenas”, lamentou a ministra.

Ainda de acordo com Sonia Guajajara, a tentativa de retirar do seu ministério a responsabilidade pela demarcação de terras indígenas é resultado de uma mistura entre machismo e racismo, tutelando os povos originários do Brasil.

"Acho que da forma que ficou, apresenta e resgata esse comportamento tutelado sobre os povos indígenas, de não permitir que a gente decida, de não permitir que a gente participe desse rito da demarcação de terras indígenas", avaliou Sonia.

O texto da medida provisória foi elaborado pelo relator do projeto, o deputado federal Isnaldo Bulhões Jr. (MDB-AL), que conseguiu a aprovação na noite desta quarta em uma comissão mista, por 15 votos a 3. Agora, a MP será avaliada nos plenários da Câmara e do Senado.