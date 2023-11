Ministro beneficiou sua fazenda com emendas de R$ 10 mi, diz PF | A TARDE

Duas emendas do então deputado federal Juscelino Filho (União Brasil-MA), que atualmente é ministro das Comunicações, foram usadas em benefício próprio, apontaram documentos que foram resultados de investigação da Polícia Federal.



Uma emenda de R$ 2,56 milhões e uma outra de R$ 7,5 milhões, o que totaliza R$ 10 milhões em emendas, foram usadas para recuperar estrada de terra que liga o município maranhense de Vitorino Freire até a propriedade da família do ministro, com obras executadas pelas empresas Arco Construção e Construservice. Segundo a PF, a Arco Construção pertence a Juscelino e a Construservice pertence a Eduardo DP, seu suposto laranja.

Os advogados de Juscelino, Ticiano Figueiredo e Pedro Ivo Velloso, emitiram nota em que afirmam que "trata-se de mais um ataque na tentativa de criminalizar as emendas parlamentares, um instrumento legítimo e democrático do Congresso Nacional, enquanto não há absolutamente nada que desabone a atuação de Juscelino Filho no Ministério das Comunicações". Com informações do jornal Folha de S. Paulo.