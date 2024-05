Ministros negam patrocínio do governo Lula a show de Madonna | A TARDE

Os ministros Rui Costa (PT), da Casa Civil, e Paulo Pimenta (PT), da Comunicação Social, foram às redes sociais na manhã deste domingo, 5, para negar que o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tenha patrocinado o show realizado pela diva pop norte-americana Madonna, em Copacabana, no Rio de Janeiro.

Vídeos compartilhados nas redes sociais estariam apontando que o governo federal aportou dinheiro público para a realização da apresentação na praia carioca. Essa informação, porém, se trata de uma fake news.

“É lamentável que neste momento em que todos os esforços estão direcionados para salvar vidas, pessoas de má-fé espalhem desinformação. Não há nenhuma relação entre o show de Madonna e a Lei Rouanet ou verbas do governo federal”, afirmou Rui Costa.

"Não caiam nessa mentira! O show da Madonna não recebeu dinheiro do governo federal, o show teve patrocínio do Itaú e da Heineken, além do apoio do governo do RJ e da prefeitura do RJ. Não espalhem fake news!", publicou Paulo Pimenta.

Os petistas ainda lembraram que, neste momento, o governo Lula está concentrado em garantir socorro às vítimas das fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul na última semana.

“O show de ontem foi pago por empresas privadas. Estamos hoje no Rio Grande do Sul junto com o presidente Lula. O foco é salvar vidas e ajudar as pessoas atingidas. Espero que todos estejam conosco neste objetivo", disse Rui.

"A hora é da gente fazer uma grande corrente positiva, em um momento dramático como esse que o governo está assistindo, lutando e trabalhando desde a primeira hora. Foram mais de 10 mil pessoas que nós já salvamos", declarou Pimenta.

Não caiam nessa mentira! O Show da Madonna não recebeu dinheiro do Governo Federal, o show teve patrocínio do Itaú e da Heineken, além do apoio do Governo do RJ e da Prefeitura do RJ. Não espalhem fake news! pic.twitter.com/FlaCLyDuuh — Paulo Pimenta (@Pimenta13Br) May 5, 2024

