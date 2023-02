“Missão não acabou”, diz Bolsonaro sobre retorno à Presidência

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), durante discurso na New Hope Church, igreja evangélica em Orlando, nesta quinta-feira, 23, fez uma série de desabafos a respeito do seu tempo como presidente da República, cargo que, segundo ele, ainda não desistiu de reconquistar, mesmo com o fardo que a Presidência lhe trouxe.

“Ele (Deus) sabe o tempo certo para tudo. No começo eu falo: ‘Meu Deus, qual foi o meu pecado? Para estar sentado nessa cadeira’. Só problemas… Mas (ser presidente) foi uma experiência que entendo como missão. E, se Ele assim entender, entendo que essa missão não acabou ainda”, afirmou.

O chefe do clã Bolsonaro, no entanto, deve encontrar dificuldade para retornar à vida pública. Ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) já dão como certo que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deverá ficar inelegível. Ele responde a 16 ações no Tribunal Superior Eleitoral, que podem levar à sua inelegibilidade nos próximos anos.

Bolsonaro, em seguida, reclamou da quantidade de trabalho que tinha como presidente e que isso, por vezes, o impedia de ter uma convivência mais frequente com a sua esposa, Michelle. Por vezes, companheiro, você nem lembra que tem esposa. É verdade. Você chega em casa, ela (Michelle) está dormindo ou, quando ela sai, eu que estou dormindo”.

O ex-presidente está em Orlando desde o fim do mês de dezembro e não tem data para voltar ao Brasil. Já Michelle, voltou ao país desde janeiro, por causa do início do ano letivo da sua filha, Laura.