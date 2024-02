Moraes defende regulamentação das redes sociais em sessão no TSE | A TARDE

Na abertura dos trabalhos do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o presidente da Corte, ministro Alexandre de Moraes, criticou a propagação da desinformação nas redes sociais e voltou a defender a regulamentação das plataformas.

“Quero novamente renovar, em meu nome e em nome da Corte, o compromisso da Justiça Eleitoral em, cada vez mais, fortalecer a democracia”, disse Moraes, durante discurso nesta quinta-feira, 1º.

E complementou: “o compromisso desse Tribunal em regulamentar, no âmbito das eleições e, junto ao Congresso Nacional, pleitear a regulamentação geral, contra as notícias fraudulentas, contra disseminação da desinformação e contra a perigosa instrumentalização que as redes sociais estão sofrendo e se deixam sofrer por grupos políticos com ideias fascistas”, defendeu.

Para o combate da disseminação do discurso de ódio nas redes sociais, o chefe do TSE ainda pontuou que haverá a criação de grupo de trabalho em conjunto com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, com membros do TSE e da Polícia Federal (PF), para reforçar o rastreamento de pessoas que atentam contra a democracia.

“Chamaremos, agora em meados de março, todos os presidentes do tribunais regionais eleitorais para que eles também colaborem e nós possamos avançar no sentido da prevenção e da repressão contra esses criminosos que atentam contra a democracia”, disse.