Moraes terá reunião com MPs sobre investigações de protestos

Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) vai se encontrar hoje com representantes dos três Ministérios Públicos para saber do andamento das investigações realizadas nos protestos que fecharam rodovias brasileiras após o resultado das eleições.

Procuradores-gerais de Justiça dos MPs de São Paulo, Santa Catarina e Espírito Santo entregarão a Moraes informações sobre financiadores e organizadores dos movimentos, classificados pelo ministro de “criminosos” e antidemocráticos.

Essas investigações são frutos de iniciativas próprias dos MPs em força-tarefa com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e com a Promotoria de Habitação e Urbanismo, que trata da locomoção da população.