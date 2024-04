MP-RJ pede cassação da chapa eleitoral de Cláudio Castro | A TARDE

O Ministério Público Eleitoral emitiu um parecer favorável à inelegibilidade e cassação da chapa eleita do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL). A ação foi movida pelo então candidato a governador Marcelo Freixo (Psol), alegando que a Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro (Ceperj) e a Universidade do Estado do Rio de Janeiro fizeram diversas contratações sem transparência em ano eleitoral, incluindo cabos eleitorais de Castro e aliados.

O MP inclusive constatou que foram feitos saques de mais de 200 milhões de reais em espécie na Ceperj. Sendo assim, o presidente da fundação, Gabriel Rodrigues Lopes, também foi indiciado como réu no caso e pode se tornar inelegível também. O MP eleitoral considerou que existem provas concretas de que houve sim um abuso de poder político por parte da chapa do atual governador.

A ação vem ganhando força nos últimos meses e é esperado que o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ) conclua o julgamento nas próximas semanas. Este não é o primeiro caso de pedido de cassação de Cláudio Castro. Em dezembro de 2022, o Ministério Público já havia entrado com uma ação por conta de abuso de poder político contra o governador e mais 11 aliados.