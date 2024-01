Mudanças no WhatsApp facilitam propagação de fake news | A TARDE

Com os novos recursos que permitirão envio unidirecional a um número ilimitado de usuários, entre outras mudanças, especialistas acreditam que o WhatsApp corre o risco de facilitar a propagação de fake news.



Alguns dos estudiosos em segurança digital enxergam que o aplicativo de mensagens instantâneas precisa reforçar algum mecanismo para conter a desinformação, como o direcionamento das mensagens para páginas de verificação.

As eleições municipais acontecem em todo o país, menos no Distrito Federal, em outubro. Com informações do jornal Folha de S. Paulo.