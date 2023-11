"Não tem corrupto preso no Brasil hoje", diz Moro em congresso do MBL | A TARDE

O senador Sergio Moro (União Brasil-PR) afirmou, durante evento do Movimento Brasil Livre (MBL), que “não tem corrupto preso no Brasil”, ao se referir a operação Lava Jato, o qual ele ganhou destaque pela atuação. O ex-juiz ainda endossou críticas ao presidente Lula (PT) e lamentou o fim da ação.

“O que eles mataram foi o combate à corrupção”, disse o parlamentar em São Paulo. Ele ainda completou ressaltando existir um esforço para "reescrever a história para dizer que ladrão não é ladrão e que a Petrobras não foi roubada".

O ex-juiz da Lava Jato também enfatizou, durante discurso no sábado, 4, que “não tem um corrupto preso no Brasil”, e que ninguém investiga porque os procuradores passaram a ser perseguidos e sofrem processos disciplinares.

“A gente não pode esquecer o que aconteceu nesse país. Porque, hoje, se a gente for esquecer, nós estamos perdendo essa guerra”, reforçou Moro.

No 8º Congresso do MBL, o senador palestrou em uma mesa intitulada de “Moro Reage”, que visava defender o legado da Lava-Jato no país.