Nubank anuncia demissão de quase 300 funcionários no Brasil

O Nubank demitiu 296 funcionários no Brasil nesta quarta-feira, 7. A medida faz parte do processo de reestruturação na área de operações do banco e se concentra em áreas administrativas. Atualmente, a empresa conta com 8 mil servidores.

Segundo o banco digital, outras reestruturações em diferentes setores não estão programadas para acontecer. “Em outras áreas, seguimos um ritmo normal de contratações e desligamentos de acordo com nossos planos de negócios e desempenho de funcionários", divulgou a empresa.

Em comunicado, a fintech afirmou que o número anterior de funcionários foi necessário para atender o período passado de expansão da marca. As demissões foram anunciadas após uma "profunda análise" com o objetivo de "consolidar as equipes de produto em uma organização centralizada".

“A área de Operações era dividida em unidades independentes focadas em cada produto, o que atendeu o período passado de expansão de um produto para uma plataforma multi-produtos. Agora, com um portfólio robusto, e após uma profunda análise de modelos e processos, foi identificada a necessidade de consolidar as equipes de produto em uma organização centralizada. Isso permitirá um atendimento ainda mais completo aos clientes e ganhos de escala, com uma gestão integrada de todos os produtos e serviços”, justificou.

O banco digital anunciou também que ofereceu aos funcionários demitidos um pacote de benefícios com salários adicionais por tempo de casa, extensão temporária do plano de saúde e verba de apoio para recolocação no mercado.

Nesta quarta-feira, 7, as ações do Nubank registraram um crescimento de 3,2% na Bolsa de Nova York, a US$ 7,36. Atualmente, a empresa está avaliada em US$ 34 bilhões.