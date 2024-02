Palestinos de Gaza não receberão residência humanitária no Brasil | A TARDE

O Governo Federal decidiu não autorizar a residência humanitária ou o visto temporário para palestinos da Faixa de Gaza que pretendem deixar a região, que de outubro para cá tem sofrido diversos ataques de Israel.



Como argumento, o governo apontou problemas estruturais para acolher os palestinos, já que até o momento encontra dificuldades em dar hospitalidade aos afegões que chegaram no Brasil em 2021, quando o talibã tomou o poder no país asiático.

No entanto, os palestinos de origem brasileira que chegaram ao Brasil pressionam as autoridades para reverem as regras atuais. Com informações da colunista Mônica Bergamo, do jornal Folha de S. Paulo.