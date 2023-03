Petição reúne 260 mil assinaturas pela cassação de Nikolas Ferreira

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) deve ser alvo de processo de cassação na Câmara dos Deputados. O abaixo-assinado digital proposto na quinta-feira, 9, pela deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) superou a marca de 260 mil assinaturas na manhã deste sábado, 11. O parlamentar também foi denunciado ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Érika é uma das primeiras mulheres trans no Congresso Nacional e criou a petição pela cassação do deputado federal bolsonarista pelo crime de transfobia após o mesmo ocupar a tribuna da Cãmara usando uma peruca e se autointitulando "Nicole" para promover um discurso transfóbico.

O discurso ocorreu na terça-feira, 8, em meio às celebrações do Dia Internacional da Mulher. No Brasil, transfobia é crime, com pena prevista de até três anos de reclusão. A fala do deputado com maior votação no Brasil foi criticada por parte de deputados e até do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

“Em breve chegaremos nas 300 mil assinaturas. E seguiremos nos mobilizando até quarta que vem, para entrega-las junto do pedido de cassação”, teclou Erika Hilton pelas redes sociais. Também pela internet, Nikolas se defendeu, alegando que defendeu as mulheres da perda de espaço para transsexuais. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, defendeu o parlamentar mineiro.

STF

Além do julgamento de seus -ares, o deputado pode ter que reasponder ao STF. Associações representativas da comunidade LGBTQIA+ e 14 parlamentares acusam o deputado de ter cometido crime de transfobia no discurso proferido da tribuna da Câmara. O ministro André Mendonça vai relatar as três notícias-crime apresentadas contra o deputado.