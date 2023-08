PL pede cassação do mandato de Sâmia Bomfim na Câmara dos Deputados

O PL decidiu representar no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados contra a deputada federal Sâmia Bomfim (PSOL-SP), pedindo a cassação do mandato dela, por supostamente ter desferido palavras “caluniosas” contra seu colega de legislativo, o deputado federal General Girão (PL-RN).

“Especificamente em relação ao aspecto verbal de sua conduta, a representada proferiu uma série de palavras desabonadoras caluniosas por exemplo: ‘bandido’, ‘terrorista’, ‘fascista’, ‘golpista’ contra o deputado Girão”, diz o requerimento do PL, conforme revelado pelo colunista Lauro Jardim, de O Globo.

A fala de Sâmia teria ocorrido durante a CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) que investiga ocupações do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) nos interiores do Brasil, na mesma sessão da polêmica em que a parlamentar do PSOL acusa o deputado federal Coronel Zucco (Republicanos-RS) de difamação.

Na oportunidade, Coronel Zucco perguntou se Sâmia queria um remédio ou um hambúrguer “para se acalmar”. A fala foi interpretada pela deputada e por outros parlamentares presentes como machista e gordofóbica.