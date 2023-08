PP tenta ultrapassar União Brasil em ofensiva sobre PL

Quarta maior bancada da Câmara, com 49 deputados federais, o PP tenta atrair pelo menos três integrantes do PL e negocia com parlamentares de partidos menores para se fortalecer no Congresso, tendo na mira principalmente o PL.



Se os planos se concretizarem, o PP poderá se aproximar da quantidade de deputados federais do União Brasil, que tem a terceira maior bancada, com 59 parlamentares na casa legislativa.

Partido do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), o PP negocia ministérios com o governo Lula (PT) ao mesmo tempo em que tenta abrigar dissidentes do bolsonarismo que estão insatisfeitos no PL. Lira tem adotado aproximação ao petista, enquanto o presidente nacional da legenda, o senador Ciro Nogueira (PP-PI), se coloca como oposição ao Governo Federal. Com informações da Folha de S. Paulo.