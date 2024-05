Premiê do Japão desembarca no Brasil nesta sexta | A TARDE

O primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida chega ao Brasil nesta sexta-feira, 3, e será recebido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). As informações são da CNN.

É a primeira vez que um chefe de governo japonês visita o país desde 2016, quando Shinzo Abe participou da cerimônia de encerramento da Olimpíada do Rio.

A expectativa é que a visita fortaleça a parceria estratégica global que o Brasil tem com o Japão e amplie o fluxo comercial entre os dois países, atualmente estimado em US$ 11 bilhões (cerca de R$ 57 bilhões).

Lula e Kishida devem tratar de temas referentes ao acesso do Brasil ao mercado japonês de carne bovina, transição energética, proteção da Amazônia e cooperação em iniciativas ambientais.

O primeiro-ministro vem a convite do próprio Lula, acompanhado de 35 lideranças empresariais. O líder japonês será recepcionado às 9h30. Os dois devem se encontrar na rampa do Palácio do Planalto, em Brasília. Na sequência, haverá uma reunião entre os dois.