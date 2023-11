Presidente de Israel faz apelo a Lula para liberação de reféns | A TARDE

O presidente Lula (PT) conversou nesta quinta-feira, 16, com o presidente de Israel, Isaac Herzog. No bate-papo, o mandatário israelense mostrou preocupação com os reféns sequestrados pelo Hamas, dentre eles, os latino-americanos. O telefonema durou aproximadamente cerca de 40 minutos, conforme informou o Planalto.

Herzog ainda fez um apelo ao presidente Lula (PT) pedindo a sua libertação, junto com outros países da América Latina. Na ocasião, o chefe do Executivo federal se comprometeu com o pedido e já fez apelos pela soltura de todos os reféns em contatos mantidos com vários líderes do Oriente Médio (Irã, Emirados Árabes, Turquia, Catar, Egito, Autoridade Palestina), além de França, Rússia e Índia.

Herzog ainda afirmou que serão feitos todos os esforços para que esses cidadãos possam sair de Gaza com a devida rapidez. Em seguida, Lula agradeceu o apoio israelense para a repatriação de 32 cidadãos brasileiros da Faixa de Gaza e informou que está em preparação uma nova lista de brasileiros e seus parentes palestinos.