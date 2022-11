PRF é recebida a tiros e pedradras em bloqueio no Pará

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) que atuavam em operação para desbloquear um trecho da rodovia federal (BR-163) foram agredidos com pedradas e tiros , nesta segunda-feira, 7, no município de Novo Progreso, no Pará.

De acordo com o G1 Pará, uma criança sofreu intoxicação pelo uso de gás, lançado pela PRF contra o bloqueio, e precisou ser socorrida. Um agente foi ferido pelos manifestantes.

Em vídeo que circula nas redes sociais da ação dos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) que não aceitam o resultado das eleições presidenciais, além dos tiros, uma cadeira de plástico acerta um carro, enquanto gritos de comemoração se ouvem ao fundo: "o povo expulsou a polícia". "Agora é guerra", diz um deles.

Confira vídeos do ataque à PRF:

null Reprodução | Twitter

null Reprodução | Twitter

Segundo a PRF, a ação “tem objetivo de desbloquear trecho da rodovia federal (BR-163) que está sendo obstruído por manifestantes”.



Na última semana, uma ordem judicial já determinava o desbloqueio da BR-163 na região, a Polícia Militar do Pará afastou um tenente que se recusou a retirar os manifestantes.