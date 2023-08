Prima de Bolsonaro é demitida do gabinete de Mario Frias

Ana Luiza Bolsonaro, prima de segundo grau do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), foi destituída do cargo que ocupava no Congresso Nacional. Ela atuava como secretária parlamentar no gabinete do deputado Mario Frias (PL-SP). A exoneração ocorreu quatro meses após sua nomeação e foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira, 31.

Ana Luiza recebeu a nomeação em 22 de março, de acordo com o colunista Igor Gadelha, do site Metrópoles, um dia após uma reunião entre a deputada estadual paulista Valéria Bolsonaro (PL), mãe de Ana Luiza e esposa de um primo de Bolsonaro, e o deputado Frias em Brasília. Seu salário mensal bruto era de R$ 4,7 mil.

Além de Ana Luiza, após a derrota eleitoral do ex-presidente e a posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como presidente, outras pessoas da família Bolsonaro também conseguiram cargos em gabinetes no Congresso.

Jair Renan, o filho "04" de Bolsonaro, é empregado no gabinete do senador Jorge Seif (PL-SC), que anteriormente ocupava o cargo de secretário nacional de Pesca no governo do Bolsonaro pai. Jair Renan trabalha em Santa Catarina, mas tem sido frequentemente associado a uma vida de festas em Brasília.

Além disso, Igor Matheus Modtowski também é empregado no gabinete de Seif. Ele é o namorado de Letícia Firmo, enteada de Bolsonaro, sendo Letícia filha de um relacionamento anterior de Michelle Bolsonaro.