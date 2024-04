Provas da delação premiada de Cid podem continuar válidas, analisa PF | A TARDE

Mesmo após prisão do tenente-coronel e ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, a Polícia Federal estuda manter válidas as provas coletadas durante a deleção premiada do militar.

A PF leva em consideração que a maior parte das informações apresentadas nos depoimentos de Cid foi corroborada, de forma independente, por diálogos nos telefones celulares apreendidos ao longo da apuração.

As dúvidas surgem devido a possibilidade de descumprimento dos termos de delação premiada, após vazarem os áudios de Cid falando sobre o tema do depoimento. No entanto, a PF analisa que o caso não muda a situação dos inquéritos que miram o ex-presidente.

De acordo com o colunista Aguirre Talento, do portal Uol, as declarações que comprovam a tentativa de golpe de Estado articulando por Bolsonaro e seus aliados estão comprovadas por esses diálogos e também por meio de outras testemunhas, como os ex-comandantes das Forças Armadas que foram consultados por Bolsonaro sobre o assunto.

A PF também avalia que, caso o ministro Alexandre de Moraes decida que é o caso de rescindir o acordo de delação de Mauro Cid, os seus depoimentos permanecem válidos, porque foi ele próprio quem provocou a rescisão do acordo ao descumprir seus termos.

O tenente-coronel Mauro Cid foi preso novamente na última sexta-feira, 22, por ordem de Moraes, por suspeita de descumprimento de delação premiada.