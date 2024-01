Próximo ao 8 de janeiro, governo monitora possíveis protestos | A TARDE

Próximo a data que marcará um ano dos atos golpistas do 8 de janeiro de 2023, o setor de inteligência da Secretaria da Segurança Pública do Distrito Federal já iniciou os processos de monitoramento dos grupos em redes sociais que discutem a possibilidade de protestos no dia.

Segundo apuração da CNN, até o momento nenhuma conversa com potencial para a realização de grande mobilização foi flagrada.

Na próxima segunda-feira, 8, haverá uma reunião com representantes dos Três Poderes em uma cerimônia para demonstrar repúdio aos ataques que marcaram o Planalto e o Congresso e do Supremo Tribunal Federal (STF).

Além disso, a secretaria deve fechar um plano de segurança nesta quinta-feira, 4. O esquema está sendo montado em conjunto com Ministério da Justiça, Polícia Federal e Polícia Legislativa, além do Gabinete de Segurança Institucional (GSI).

Ainda não há definição sobre o fechamento das vias de acesso aos prédios dos Três Poderes, no entanto as forças de segurança já foram colocadas no local para atuar caso seja necessário.

Ao todo, mais de 500 policiais militares devem ser escalados para a segurança nos arredores dos prédios da região.