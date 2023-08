PT aluga espaço em satélite e se torna canal de TV

Um sinal de transmissão do Partido dos Trabalhadores (PT) foi adicionado nas antenas parabólicas nesta quinta-feira, 10.

A programação da legenda do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e do governador Jerônimo Rodrigues (PT), já pode ser acessada no canal 1313. A viabilização técnica se deu por que o partido alugou espaço em satélite em satélites, prática comum em veículos de comunicação no país, como Jovem Pan e CNN Brasil.

O partido estuda também a possibilidade de entrar na TV aberta convencional e enviou pedido ao Ministério das Comunicações em junho. Com informações da seção F5, do jornal Folha de S. Paulo.