Republicanos "ameaça" Tarcísio caso mudança para o PL aconteça | A TARDE

Partido que destinou R$ 14 milhões para a campanha de Tarcísio de Freitas (Republicanos) na eleição para governador de São Paulo em 2022, o Republicanos monitora a possível saída do seu quadro para o PL, de Jair Bolsonaro (PL), já com planos caso a negociação se concretize.



Uma das medidas a serem tomadas pelo Republicanos em caso de filiação de Tarcísio ao PL é fazer com que os oito deputados estaduais da legenda adotem uma postura de "independência" com relação ao governador, segundo informações do colunista Paulo Cappelli, do portal Metrópoles.

O Republicanos tem se aproximado do governo Lula (PT) e um de seus quadros está na chefia do Ministério de Portos e Aeroportos, o deputado federal licenciado Silvio Costa Filho (Republicanos-PE).