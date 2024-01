Ronaldo Caiado tem melhor avaliação entre todos os governadores | A TARDE

No levantamento do instituto Atlas-Intel que mediu a aprovação dos governadores em 2023, o mais bem avaliado foi Ronaldo Caiado (União Brasil), que está no segundo mandato em Goiás, com 72% de aprovação.

Wnderlei Barbosa (Republicanos), do Tocantins, com 69%, Antônio Denarium (PP), de Roraima, 66%, Jorginho Mello (PL), de Santa Catarina, 63% e Clécio Luís (Solidariedade), do Amapá, com 62%, completam os cinco primeiros.

Na 11ª colocação, o governador baiano, Jerônimo Rodrigues (PT), é o mais bem avaliado do nordeste e terceiro entre os estados com maior colégio eleitoral, a um ponto do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), com 57% de aprovação, e dois pontos atrás de Eduardo Leite (PSDB), que tem o aval de 58% dos entrevistados.

Outros dois governadores dividem com Jerônimo a posição de mais bem avaliado do nordeste com 56%. São eles Rafael Fonteles (PT), do Piauí, e João Azevêdo (PSB), da Paraíba".

Entre os governadores de menor aprovação entre os eleitores, estão o governador do Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB), com 43%, do Maranhão, Carlos Brandão (PSB), com 42%, de Rondônia, Marcos Rocha (União Brasil), 41%, do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), com 39% e de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), com a pior avaliação, apenas 36% de aprovação.