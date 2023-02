Rui foi quem acalmou os ânimos entre Haddad e Gleisi, diz coluna

O ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa (PT) tem ganhado força como articulador no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Segundo a coluna Igor Gadelha, do Metrópoles, Rui foi o grande pacificador na questão da reoneração dos combustíveis como a gasolina e o álcool.

O ex-governador da Bahia foi que acalmou os ânimos sobre o embate interno da gestão petista do governo federal no qual opôs de um lado o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), e a ala mais política do governo, encabeçada pela presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann.

Segundo a coluna, Rui, nas reuniões travadas entre a equipe econômica, que defendia o fim da alíquota zero do PIS/COFINS e da CIDE sobre a gasolina e o álcool, e o time de Gleisi defendia uma prorrogação dessa desoneração, foi a voz que apresentava um “meio-termo” para que os dois lados chegassem a um acordo.

Dessa forma, chegou-se à proposta do retorno dos impostos aos combustíveis, mas não de uma vez, com o governo federal adotando uma cobrança maior de impostos sobre a gasolina, combustível fóssil e mais poluente, e outra menor sobre biocombustíveis, como o etanol.