Sarney nega ter “afilhado político” na disputa pela PGR | A TARDE

Após surgir a informação de que o subprocurador Luiz Augusto Santos Lima é cotado para a Procuradoria Geral da República (PGR) e que ele é ligado a José Sarney, o ex-presidente da República reagiu.



Em entrevista ao colunista Guilherme Amado, do Portal Metrópoles, Sarney afirmou que “não apadrinha ninguém na disputa pela PGR”. A informação sobre o vínculo entre Sarney e Luiz Augusto Santos Lima surgiu após o ex-presidente pedir que Alexandre Padilha recebesse o procurador.

Santos Lima já atuou no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), na área criminal, na própria PGR, e não é lavajatista, conforme informações da CNN Brasil.

A PGR tem uma vaga após a aposentadoria do procurador Augusto Aras, em outubro. Na tarde deste sábado, 4, Lula (PT), que é quem fará a indicação do sucessor de Aras, se reuniu com o ministro-chefe da Advocacia Geral da União (AGU), Jorge Messias, que é um dos cotados para o Supremo Tribunal Federal (STF).

Na pauta, foi discutida a disputa jurídica do FGTS e havia a expectativa de que Lula consultasse Messias sobre os nomes para a PGR, segundo a CNN Brasil.