Secretaria de Apostas Esportivas deve ser criada em janeiro | A TARDE

O Ministério da Fazenda deve criar até o fim deste mês uma secretaria responsável por monitorar as apostas esportivas, iniciativa acontece após a lei que regulamenta os chamados bets, ser sancionada no final do ano passado. As informações são do Metrópoles.

Após negociação com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, a Fazenda conseguiu a liberação de 38 cargos para a secretaria.

A equipe será composta por servidores públicos e cargos de confiança, com pessoas oriundas do setor privado.

O nome mais cotado para liderar a pasta é o advogado José Francisco Manssur, atual assessor especial da Secretaria-Executiva do Ministério da Fazenda. Manssur é conhecido por ser um dos formuladores do projeto que deu origem à lei da Sociedade Anônima do Futebol (SAF).

No Ministério do Esporte, está prevista a contratação de mais 12 servidores, que deverão atuar no combate à manipulação de resultado e fazer o repasse das receitas obtidas com as apostas para as entidades esportivas. Assim, no total, estão previstos 50 servidores, divididos entre as duas partes.

Na Fazenda, há pressa para que a Secretaria de Jogos seja instalada, visto que ela ainda vai acumular funções para além das bets, como a supervisão de loterias da Caixa e a retomada da Lotex. Hoje, a equipe é de em torno de 15 servidores, que já estariam sobrecarregados.

No que se refere ao combate ao vício em jogo (ludopatia), já há uma estrutura no Ministério da Saúde responsável por transtornos mentais que fará a interface com a Fazenda e o Esporte, não sendo necessária a criação de um novo órgão.